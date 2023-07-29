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Десятки экстремистов из Германии поехали воевать в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 15:18
Десятки экстремистов из Германии поехали воевать в Украину
ФОТО: GETTY IMAGES

Десятки немцев выехали воевать на войну в Украину с февраля 2022 года, сообщил МИД Германии.

Источник: Welt am Sonntag со ссылкой на МИД Германии, "Европейская правда"

Детали: В общем органы безопасности зафиксировали выезд 61 человека, "которые имеют связь с экстремизмом или политически мотивированными преступлениями".

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Есть данные, что 39 человек покинули Германию "с намерением участвовать в боевых действиях". Из них 27 – пророссийские и двенадцать – проукраинские. В отношении подавляющего большинства из них власти имеют конкретную информацию, что они участвовали в боевых действиях.

По данным МВД, среди них есть как правые, так и левые экстремисты.

На самом деле, количество добровольцев из Германии, которые воюют в Украине, является большим. Власти этой страны, однако, собирают данные только о лицах, связанных с экстремизмом. Кроме того, в украинской армии есть немало бывших солдат – некоторые из них ранее проходили подготовку в Бундесвере – которые присоединились к Международному легиону в составе украинской армии.

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В принципе, участие в боевых действиях в Украине не наказывается, заявила спикер федерального министерства юстиции, "до тех пор, пока они действуют не как наемники, а как члены регулярных вооруженных сил или эквивалентных им добровольческих корпусов и ополчений".

Однако это не защищает от расследования возможных военных преступлений. Отвечая на вопрос, федеральный прокурор не захотел комментировать, будут ли проводиться соответствующие производства против экстремистов, покинувших страну.

Эксперт по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, заместитель председателя Комитета парламентского контроля, критикует нежелание прокуроров. "Люди или экстремисты, которые добровольно присоединяются к российским вооруженным силам или террористическим группировкам, чтобы принять участие в нападении на Украину, должны быть привлечены к ответственности после возвращения в Германию", – сказал он.

Ведь можно предположить, что эти боевики "систематически участвовали в военных преступлениях и преступлениях против прав человека".

Темы: ГерманиявойнаРосcия
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