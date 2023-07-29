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Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 16:12
Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ
путин, фото getty

В Кремле решили, что на выборах 2024 года российский диктатор Владимир Путин должен набрать более 80%.

Источник: "Медуза" со ссылкой на собеседников

Детали: Источники в администрации Путина пишут, что такой результат будут обеспечивать различными методами: "мобилизацией реальных сторонников президента, административной и корпоративной мобилизацией, электронным голосованием"

Он добавляет, что "позитивным фоном" для этого должен быть форум-выставка "Россия", которая откроется на ВДНХ в ноябре 2023-го и которая "призвана продемонстрировать достижения последних лет".

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На этой же выставке Путин может объявить о баллотировании на выборы, однако это еще не решено, сообщают источники издания.

Близкие к Кремлю собеседники "Медузы" считают, что форум "Россия" будет "важным мероприятием кампании" и "чередой праздников".

По замыслу Кремля, каждый день выставки будет посвящен либо конкретному региону, либо определенному виду спорта, либо какой-то исторической личности.

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Технолог, сотрудничающий с АП, в беседе с "Медузой" отмечает, что, несмотря на такую подготовку, политическому блоку Кремля будет не так просто обеспечить необходимый процент голосов, ведь из-за войны все может быстро измениться: "Я им не завидую. Сидишь, готовишь. А потом - бац! - и за месяц до выборов дроны бомбят условно Крымский мост - и вся кампания по п%#де".

Темы: ПутинРосcияпропагандавиборы
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