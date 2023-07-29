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В опозиції й правлячій коаліції Німеччини закликали надати Україні ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 16:25
В опозиції й правлячій коаліції Німеччини закликали надати Україні ракети Taurus
ракета Taurus, фото: AFP via Getty Images

Німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Берлін має "негайно" надати Києву далекобійні ракети Taurus, заявив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

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Своєю чергою експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують поставлені Великою Британією ракети Storm Shadow. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України, яка обороняється від російського повномасштабного вторгнення.

Надати ЗСУ Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв, попросивши "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя", нагадавши про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Втім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет. Представниця міністерства вказала виданню на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.
  • У той самий час Франція та Британія вирішили поставити Україні далекобійні ракети. Британські Storm Shadow Україна почала застосовувати ще весною.
  • У липні президент Франції Еммануель Макрон також оголосив про передачу Україні ракет, які дозволяють завдавати ударів у глибокий тил противника. Джерела повідомляли, що мова йде про далекобійні ракети SCALP, постачання яких вже почалося.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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