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В оппозиции и правящей коалиции Германии призвали предоставить Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 16:25
В оппозиции и правящей коалиции Германии призвали предоставить Украине ракеты Taurus
ракета Taurus, фото: AFP via Getty Images

Немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Берлин должен "немедленно" предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявил депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он отметил, что на вооружении Бундесвера имеется 600 Taurus, из которых около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

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В свою очередь эксперт Свободной демократической партии (СДП), входящей в правящую коалицию, Маркус Фабер напомнил, что Вооруженные силы Украины успешно применяют поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow. По его словам, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины, которая обороняется от российского полномасштабного вторжения.

Предоставить ВСУ Taurus призвал и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, попросив "на этот раз сократить дискуссионную часть и тем самым спасти человеческие жизни", напомнив о долгих дебатах в Германии о предоставлении других вооружений, в частности танков Leopard.

Впрочем, министерство обороны Германии подтвердило свой отказ от поставок Украине ракет. Представительница министерства указала изданию на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса, который дал четко понять, что поставок Taurus ВСУ не будет.

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Темы: Германияпомощь Украине
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