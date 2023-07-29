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Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 17:20
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
скріншот Google maps

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Джерело: Сальдо в Telegram

Деталі: Він стверджує, що українські війська випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow.

За його словами, всі ракети збила ППО окупантів. 

В одному місці уламки, що впали, нібито "незначно пошкодили будку обхідника і контактну лінію".

Теми: Херсонська областьКримзалізницявійна
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