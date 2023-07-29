Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 17:20
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
скріншот Google maps

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Джерело: Сальдо в Telegram

Деталі: Він стверджує, що українські війська випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow.

За його словами, всі ракети збила ППО окупантів. 

Реклама:

В одному місці уламки, що впали, нібито "незначно пошкодили будку обхідника і контактну лінію".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьКримзалізницявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВорог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція

відеоПродовжуємо готувати Українську доктрину – президент

Член ЦВК живе в Голлівуді, за час після вторгнення РФ отримав півтора мільйона з бюджету

відео"Тихими українськими ночами" ССО щедро палять російську техніку

оновлено, фото, відеоРосіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю: є загиблий і поранені

Зеленський шукає заміну міністру оборони Резнікову – джерела УП

Усі новини...
ЗСУ використовують на фронті боєприпаси з КНДР – ЗМІ
Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі
Десятки екстремістів з Німеччини поїхали воювати в Україні
В опозиції й правлячій коаліції Німеччини закликали надати Україні ракети Taurus
Останні новини
02:56
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ і міни
02:10
Зеленський відзначив саперів, які забезпечують контрнаступ Сил оборони
01:20
Після вторгнення РФ в Україну зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
00:58
фото, відеоУ Підмосков’ї – масштабна пожежа на складі
00:18
фотоВорог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція
00:05
фотоВ ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
23:52
Мін’юсти Латвії і Естонії співпрацюватимуть в питаннях конфіскації на користь України
23:45
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
23:18
У Норвегії через масштабні повені – нові евакуації людей
23:15
фотоЗеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату
Усі новини...
Реклама: