Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
Субота, 29 липня 2023, 17:20
Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.
Джерело: Сальдо в Telegram
Деталі: Він стверджує, що українські війська випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow.
За його словами, всі ракети збила ППО окупантів.
В одному місці уламки, що впали, нібито "незначно пошкодили будку обхідника і контактну лінію".