Оккупанты заявили, что ВСУ атаковали железную дорогу между Херсонщиной и Крымом

Коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской областью и Крымом.

Источник: Сальдо в Telegram

Детали: Он утверждает, что украинские войска выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.

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По его словам, все ракеты сбила ПВО оккупантов.

В одном месте упавшие обломки якобы "незначительно повредили будку обходчика и контактную линию".