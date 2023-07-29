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Оккупанты заявили, что ВСУ атаковали железную дорогу между Херсонщиной и Крымом

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 17:20
Оккупанты заявили, что ВСУ атаковали железную дорогу между Херсонщиной и Крымом
скриншот Google maps

Коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской областью и Крымом.

Источник: Сальдо в Telegram

Детали: Он утверждает, что украинские войска выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.

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По его словам, все ракеты сбила ПВО оккупантов.  

В одном месте упавшие обломки якобы "незначительно повредили будку обходчика и контактную линию".

Темы: Херсонская областьКрымжелезная дорогавойна
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