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Дві області РФ хочуть створити "співдружність" з окупованими територіями України

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 18:33
Дві області РФ хочуть створити співдружність з окупованими територіями України
скріншот deepstatemap

Воронезька і Ростовська області РФ планують наприкінці серпня підписати з окупованими районами Донецької та Луганської областей (так званими "ДНР" і "ЛНР") угоду про створення "Співдружності "Донбас".

Джерело: ростовський губернатор Василь Голубєв в інтерв'ю РИА Новости на форумі "Росія-Африка"

Пряма мова: "До 2014 року був єврорегіон "Донбас". Тоді Луганська, Донецька, Ростовська, а трохи пізніше Воронезька області приєдналися до цього єврорегіону. Це структура, яка в Європі існувала, так зване прикордонне співробітництво між регіонами, які прилягають до іншої країни. Усе зруйнувалося після 2014 року, але наші контакти з "ДНР" і "ЛНР" були постійними. Люди приїжджали, оформлювали громадянство РФ на території Ростовської області.

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А потім ми вирішили повернутися, ініціювали таку угоду, яка називатиметься "Співдружність "Донбас"". Усі регіони підтвердили свою участь".

Деталі: За словами губернатора, дві російські області, а також окуповані частини двох українських областей нібито "об'єднує слово "Донбас", це і є чотири регіони, які входили в територіальне поняття "Донбас"".

"Звичайно, це колись було засновано на шахтарській праці. Але сьогодні воно може бути значно ширшим – гуманітарна сфера, відносини між людьми, освітня сфера, обмін досвідом. ... Окрема тема – це взаємовідносини між середнім і малим бізнесом... Транспортна інфраструктура", - сказав він.

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За словами Голубєва, угоду планують підписати наприкінці серпня в Ростовській області.

Теми: Росіяокупація
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