Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Две области РФ хотят создать "содружество" с оккупированными территориями Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 18:33
Две области РФ хотят создать содружество с оккупированными территориями Украины
скриншот deepstatemap

Воронежская и Ростовская области РФ планируют в конце августа подписать с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей (так называемыми "ДНР" и "ЛНР") соглашение о создании "Содружества "Донбасс".

Источник: ростовский губернатор Василий Голубев в интервью РИА Новости на форуме "Россия-Африка"

Прямая речь: "До 2014 года был еврорегион "Донбасс". Тогда Луганская, Донецкая, Ростовская, а чуть позже Воронежская области присоединились к этому еврорегиону. Это структура, которая в Европе существовала, так называемое приграничное сотрудничество между регионами, которые прилегают к другой стране. Все разрушилось после 2014 года, но наши контакты с "ДНР" и "ЛНР" были постоянными. Люди приезжали, оформляли гражданство РФ на территории Ростовской области.

А потом мы решили вернуться, инициировали такое соглашение, которое будет называться "Содружество "Донбасс"". Все регионы подтвердили свое участие".

Реклама:

Детали: По словам губернатора, две российские области, а также оккупированные части двух украинских областей якобы "объединяет слово "Донбасс", это и есть четыре региона, которые входили в территориальное понятие "Донбасс"".

"Конечно, это когда-то было основано на шахтерском труде. Но сегодня оно может быть значительно шире – гуманитарная сфера, отношения между людьми, образовательная сфера, обмен опытом. … Отдельная тема – это взаимоотношения между средним и малым бизнесом... Транспортная инфраструктура", - сказал он.

По словам Голубева, соглашение планируют подписать в конце августа в Ростовской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция

видеоПродолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны

видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: есть погибший и раненые

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП

Все новости...
Росcия
Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ
Десятки экстремистов из Германии поехали воевать в Украину
Россия как антоним демократии
Последние новости
04:34
Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW
03:54
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"
02:56
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины
02:10
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
01:20
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
00:58
фото, видеоВ Подмосковье – масштабный пожар на складе
00:18
фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция
00:05
фотоВ ООН шокированы ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье
23:52
Минюст Латвии и Эстонии будут сотрудничать в вопросах конфискации в пользу Украины
23:45
Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Все новости...
Реклама: