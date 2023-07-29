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Две области РФ хотят создать "содружество" с оккупированными территориями Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 18:33
Две области РФ хотят создать содружество с оккупированными территориями Украины
скриншот deepstatemap

Воронежская и Ростовская области РФ планируют в конце августа подписать с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей (так называемыми "ДНР" и "ЛНР") соглашение о создании "Содружества "Донбасс".

Источник: ростовский губернатор Василий Голубев в интервью РИА Новости на форуме "Россия-Африка"

Прямая речь: "До 2014 года был еврорегион "Донбасс". Тогда Луганская, Донецкая, Ростовская, а чуть позже Воронежская области присоединились к этому еврорегиону. Это структура, которая в Европе существовала, так называемое приграничное сотрудничество между регионами, которые прилегают к другой стране. Все разрушилось после 2014 года, но наши контакты с "ДНР" и "ЛНР" были постоянными. Люди приезжали, оформляли гражданство РФ на территории Ростовской области.

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А потом мы решили вернуться, инициировали такое соглашение, которое будет называться "Содружество "Донбасс"". Все регионы подтвердили свое участие".

Детали: По словам губернатора, две российские области, а также оккупированные части двух украинских областей якобы "объединяет слово "Донбасс", это и есть четыре региона, которые входили в территориальное понятие "Донбасс"".

"Конечно, это когда-то было основано на шахтерском труде. Но сегодня оно может быть значительно шире – гуманитарная сфера, отношения между людьми, образовательная сфера, обмен опытом. … Отдельная тема – это взаимоотношения между средним и малым бизнесом... Транспортная инфраструктура", - сказал он.

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По словам Голубева, соглашение планируют подписать в конце августа в Ростовской области.

Темы: Росcияоккупация
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