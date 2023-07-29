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Партія Орбана бойкотує засідання парламенту, де мають голосувати щодо вступу Швеції в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 19:04
Партія Орбана бойкотує засідання парламенту, де мають голосувати щодо вступу Швеції в НАТО
Віктор Орбан, фото AFP via Getty Images

У порядку денному парламенту Угорщини на понеділок передбачене голосування щодо членства Швеції в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Пункт програми, який вимагає спікер Ласло Кьовер, був включений до порядку денного і запланований на 13:00 цього понеділка, але, за словами Агнеси Вадай, члена опозиційної соціал-демократичної партії, керівна партія "Фідес" не братиме в ньому участі. Тому голосування щодо членства Швеції не може бути.

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В електронному листі до шведського агентства TT вона пише: "Фідес" оголосив, що вони не прийдуть на засідання, тому не буде ні голосування, ні ратифікації".

Після саміту НАТО у Вільнюсі на початку липня Угорщина підтвердила, що скаже "так" членству Швеції.

Приблизно в той же час член парламенту країни заявив, що Угорщина може проголосувати за членство Швеції в НАТО лише у вересні, коли політична робота відновиться після літніх канікул.

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Сара Свенссон, експерт з питань Угорщини і політолог з Університету Хальмстада, сказала, що голосування щодо членства Швеції в НАТО вимагається опозицією разом з низкою внутрішньополітичних питань. Це саме по собі є способом для опозиції отримати парламентський простір.

"Такий тип додаткового засідання, ініційований опозицією, скликався багато разів раніше і ніколи не був успішним. Загалом, члени "Фідесу" взагалі не приходили туди і не голосували", – каже вона.

Що передувало: На саміті НАТО у Вільнюсі Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

Теми: УгорщинаШвеціяНАТО
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