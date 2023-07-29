Партия Орбана бойкотирует заседание парламента, где должны голосовать по вступлению Швеции в НАТО

В повестке дня парламента Венгрии на понедельник предусмотрено голосование по членству Швеции в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Пункт программы, который требует спикер Ласло Кьовер, был включен в повестку дня и запланирован на 13:00 этого понедельника, но, по словам Агнесы Вадай, члена оппозиционной социал-демократической партии, правящая партия "Фидес" не будет в нем участвовать. Поэтому голосования по членству Швеции не может быть.

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В электронном письме к шведскому агентству TT она пишет: "Фидес" объявил, что они не придут на заседание, поэтому не будет ни голосования, ни ратификации".

После саммита НАТО в Вильнюсе в начале июля Венгрия подтвердила, что скажет "да" членству Швеции.

Примерно в то же время член парламента страны заявил, что Венгрия может проголосовать за членство Швеции в НАТО только в сентябре, когда политическая работа возобновится после летних каникул.

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Сара Свенссон, эксперт по вопросам Венгрии и политолог из Университета Хальмстада, сказала, что голосование по членству Швеции в НАТО требуется оппозицией вместе с рядом внутриполитических вопросов. Это само по себе является способом для оппозиции получить парламентское пространство.

"Такой тип дополнительного заседания, инициированный оппозицией, созывался много раз раньше и никогда не был успешным. В общем, члены "Фидеса" вообще не приходили туда и не голосовали", – говорит она.

Что предшествовало: На саммите НАТО в Вильнюсе Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.