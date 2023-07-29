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Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 19:12
Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі
намет міської ради на місці удару, фото з Telegram Куртєва

Внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю у суботу ввечері загинули чоловік та жінка, ще одну жінку поранено.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, Суспільне

Дослівно: "Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю.

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Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей.

Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету".

Деталі: Куртєв повідомив, що на місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби.

ВІДЕО ДНЯ

Після 17 години Суспільне повідомляло, що в Запоріжжі було чутно звук вибуху. В області оголошували повітряну тривогу.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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