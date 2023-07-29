Россияне ударили по Запорожью: есть погибшие
В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина, еще одна женщина ранена.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, Суспільне
Дословно: "Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью.
Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей.
Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета".
Детали: Куртев сообщил, что на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.
После 17 часов Суспільне сообщало, что в Запорожье был слышен звук взрыва. В области объявляли воздушную тревогу.