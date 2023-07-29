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Россияне ударили по Запорожью: есть погибшие

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 19:12
Россияне ударили по Запорожью: есть погибшие
палатка городского совета на месте удара, фото из Telegram Куртева

В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина, еще одна женщина ранена.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, Суспільне

Дословно: "Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью.

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Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей.

Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета".

Детали: Куртев сообщил, что на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.

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После 17 часов Суспільне сообщало, что в Запорожье был слышен звук взрыва. В области объявляли воздушную тревогу.

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
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