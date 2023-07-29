Сили оборони просуваються біля Бахмута і на півдні – Маляр

Сили оборони мають просування на південному фланзі довкола Бахмута, а також на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування.

Північний фланг – тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби".

Деталі: За словами Маляр, у самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює, в тому числі, з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження.

Коментуючи ситуацію на півдні, заступниця міністра зазначила, що у суботу Сили оборони "поступово, але впевнено" просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямку.

"По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі – тоді, коли дозволить безпека операцій", – зазначила вона.

Маляр також розповіла, що на Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. У суботу здійснив декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати.

На Авдіївському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати, але українські оборонці "не залишають йому жодного шансу".

На Мар‘їнському напрямку ворог збільшив штурмові дії із застосуванням техніки, але безуспішно.

"Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал", - додала Маляр.