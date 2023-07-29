Силы обороны продвигаются возле Бахмута и на юге – Маляр

Силы обороны имеют продвижение на южном фланге вокруг Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения.

Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства".

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Детали: По словам Маляр, в самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает, в том числе, из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения.

Комментируя ситуацию на юге, замминистра отметила, что в субботу Силы обороны "постепенно, но уверенно" продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.

"По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций", – отметила она.

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Маляр также рассказала, что на Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. В субботу совершил несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать, но украинские защитники "не оставляют ему ни единого шанса".

На Марьинском направлении враг увеличил штурмовые действия с применением техники, но безуспешно.

"Наши защитники отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал", - добавила Маляр.