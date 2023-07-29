Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін поскаржився, що Росія не може припинити вогонь, коли на неї наступають

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 23:31
Путін поскаржився, що Росія не може припинити вогонь, коли на неї наступають
Володимир Путін, фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що один із пунктів "мирної ініціативи" африканських країн про припинення вогню не може бути реалізований в умовах наступу Сил оборони України.

Джерело: Путін у коментарі журналістам у суботу, повідомляють російський Інтерфакс і РИА Новости

Пряма мова: "Один із пунктів (ініціативи африканських країн) не може бути реалізований – є речі, які можуть важко бути реалізовані або не можуть бути реалізовані. Там один із пунктів – припинення вогню.

Але українська армія наступає, вони в атаці, реалізують великомасштабний стратегічний наступ. До нас-то чого звертатися з припиненням вогню. Ми ж не можемо припинити вогонь, коли на нас наступають".

Реклама:

Деталі: При цьому він запевняє, що активних бойових дій на фронті зараз не спостерігається, український контрнаступ нібито зупинено на всіх напрямках, а на одній ділянці російські військові перейшли в атаку.

Президент країни-агресора також стверджує, що Україна після початку контрнаступу нібито втратила понад 400 танків і понад 1,3 тис. бронемашин.

Путін також заявив, що ніяких зіткнень Росії і НАТО ніхто не хоче, "але якщо хтось захоче – ми готові".

ВІДЕО ДНЯ

Він також стверджує, що Росія нібито вдарила по місцях, де виробляли безпілотники, якими Сили оборони били по Кримському мосту.

Путін заявив, що не вважає своєю справою управління військами, тому не отримує щогодини доповіді щодо "спецоперації", як у РФ називають війну проти України, але кілька разів на день зв'язується з Міноборони.

Теми: Путінвійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві на території дитячої лікарні впали уламки ракети - Кличко

Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", готуючись до президентських виборів – ISW

фотоВорог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція

відеоПродовжуємо готувати Українську доктрину – президент

Член ЦВК живе в Голлівуді, за час після вторгнення РФ отримав півтора мільйона з бюджету

відео"Тихими українськими ночами" ССО щедро палять російську техніку

Усі новини...
Путін
Путін про викрадення дітей з України: Роздута історія
Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ
Президент ПАР закликав Путіна відновити "зернову угоду"
Останні новини
10:55
Найбільший італійський банк Intesa незабаром отримає схвалення Кремля на вихід з РФ – ЗМІ
10:50
Росіяни знову закрили аеропорт "Внуково" начебто через безпілотник
10:40
УЗ планує самостійно побудувати 100 пасажирських вагонів
10:32
У Києво-Печерській лаврі обмежили доступ відвідувачів
10:31
По всій Україні − тривога: у Києві працює ППО
10:25
У Києві на території дитячої лікарні впали уламки ракети - Кличко
10:05
Окупанти убили 3 та поранили 50 цивільних за добу
09:59
Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів F-16 – WP
09:50
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
09:49
У Любліні евакуюють тисячі людей через бомбу часів Другої світової
Усі новини...
Реклама: