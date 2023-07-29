Путін поскаржився, що Росія не може припинити вогонь, коли на неї наступають

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що один із пунктів "мирної ініціативи" африканських країн про припинення вогню не може бути реалізований в умовах наступу Сил оборони України.

Джерело: Путін у коментарі журналістам у суботу, повідомляють російський Інтерфакс і РИА Новости

Пряма мова: "Один із пунктів (ініціативи африканських країн) не може бути реалізований – є речі, які можуть важко бути реалізовані або не можуть бути реалізовані. Там один із пунктів – припинення вогню.

Але українська армія наступає, вони в атаці, реалізують великомасштабний стратегічний наступ. До нас-то чого звертатися з припиненням вогню. Ми ж не можемо припинити вогонь, коли на нас наступають".

Деталі: При цьому він запевняє, що активних бойових дій на фронті зараз не спостерігається, український контрнаступ нібито зупинено на всіх напрямках, а на одній ділянці російські військові перейшли в атаку.

Президент країни-агресора також стверджує, що Україна після початку контрнаступу нібито втратила понад 400 танків і понад 1,3 тис. бронемашин.

Путін також заявив, що ніяких зіткнень Росії і НАТО ніхто не хоче, "але якщо хтось захоче – ми готові".

Він також стверджує, що Росія нібито вдарила по місцях, де виробляли безпілотники, якими Сили оборони били по Кримському мосту.

Путін заявив, що не вважає своєю справою управління військами, тому не отримує щогодини доповіді щодо "спецоперації", як у РФ називають війну проти України, але кілька разів на день зв'язується з Міноборони.