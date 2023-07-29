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Путин пожаловался, что Россия не может прекратить огонь, когда на нее наступают

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 23:31
Путин пожаловался, что Россия не может прекратить огонь, когда на нее наступают
Владимир Путин, фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что один из пунктов "мирной инициативы" африканских стран о прекращении огня нереализуем в условиях наступления Сил обороны Украины.

Источник: Путин в комментарии журналистам в субботу, сообщает российский Интерфакс и РИА Новости

Прямая речь: "Один из пунктов (инициативы африканских стран) нереализуем – есть вещи, которые труднореализуемые или нереализуемые. Там один из пунктов – прекращение огня.

Но украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают".

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Детали: При этом он уверяет, что активных боевых действий на фронте сейчас не наблюдается, украинское контрнаступление якобы остановлено на всех направлениях, а на одном участке российские военные перешли в атаку.

Президент страны-агрессора также утверждает, что Украина после начала контрнаступления якобы потеряла более 400 танков и свыше 1,3 тыс. бронемашин.

Путин также заявил, что никаких столкновений России и НАТО никто не хочет, "но если кто-то захочет – мы готовы".

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Он также утверждает, что Россия якобы ударила по местам, где производились беспилотники, которыми Силы обороны били по Крымскому мосту.

Путин заявил, что не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает ежечасно доклады по "спецоперации", как в РФ называют войну против Украины, но несколько раз в день связывается с Минобороны.

Темы: Путинвойнаконтрнаступление
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