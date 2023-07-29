В Саудовскую Аравию на встречу по Украине пригласили представителей 30 стран – WSJ

В Саудовской Аравии 5-6 августа пройдет вторая встреча по прекращению войны в Украине, к участию в которой приглашены представители 30 стран мира.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: По словам дипломатов, участвующих в обсуждении, 5 и 6 августа в Джидду должны прибыть чиновники из 30 стран мира. Россия на встречу не приглашена.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны. Они надеются, что эти принципы смогут сформировать будущие мирные переговоры между Россией и Украиной в пользу Киева, отмечает издание.

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Встреча в Саудовской Аравии происходит после встречи высокопоставленных чиновников в Копенгагене в конце июня, в которой приняли участие, в частности, представители Бразилии, Индии, Турции и Южной Африки. Во встрече принимал участие и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

На новую встречу в Джидде Саудовская Аравия и Украина пригласили 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Пока не ясно, сколько из них примут участие, хотя ожидается, что страны, которые участвовали в переговорах в Копенгагене, сделают это снова.

Среди тех, кто подтвердил свое участие, - Великобритания, Южная Африка, Польша и ЕС. По данным источника, также ожидается, что Салливан снова примет участие во встрече.

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Западные дипломаты говорят, что Саудовская Аравия была выбрана для проведения второго раунда переговоров отчасти в надежде убедить Китай, который поддерживает тесные связи с Москвой, принять в них участие. По словам людей, участвующих в переговорах, Пекин не планирует присутствовать на встрече, но не исключает такой возможности.

По словам участников встречи в Копенгагене, между Украиной и большинством развивающихся стран существовал большой разрыв во взглядах. Украинские официальные лица подталкивали участников поддержать существующий мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов, который призывает к возвращению всех оккупированных территорий и требует, чтобы российские войска покинули Украину до начала мирных переговоров.

Группа развивающихся стран дала понять, что они открыты к обсуждению общих принципов, но не подпишутся под планом Украины, пишет издание.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что Украина все еще настаивает на международной поддержке в вопросах, которые не воспринимаются развивающимися странами - например, расширение санкций против Москвы.

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