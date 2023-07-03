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На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 15:44
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів Ахмат – РосЗМІ
Фото: DKulko / Telegram

Командир загону окупантів "Ахмат" Євген Писаренко загинув на Донбасі.

Джерело: російський РБК, який посилається на командира російського загону спеціального призначення "Ахмат" Апти Алаудінова

Деталі: Алаудінов у своєму повідомленні подякував батькам Писаренка, які "виростили такого героя".

Про загибель Писаренка, у якого був позивний Великий, також написав у своєму телеграм-каналі військкор Дмитро Кулько.

"Великий був моїм земляком, багато років служив у ставропольському ОМОНі, отримав звання полковника. Коли почалася спецоперація, вирушив добровольцем на фронт, щоб захищати жителів Донбасу", - розповів він. Коли, саме загинув Писаренко, не вказується.

Батальйон "Ахмат" бере участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення. 

Передісторія:

  • У червні російське Міноборони видало наказ, який зобов'язує всі "добровольчі формування" до 1 липня підписати контракт із міністерством "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні; першими на камери такий документ підписали кадировці із загону "Ахмат".

Теми: ДонбасООС
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