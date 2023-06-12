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Кадировці на камери підписали з Міноборони РФ контракт, від якого раніше відмовився Пригожин

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 11:00
Кадировці на камери підписали з Міноборони РФ контракт, від якого раніше відмовився Пригожин
Скриншот з відео Міноборони РФ

Російське Міноборони видало наказ, який зобов'язує всі "добровольчі формування" до 1 липня підписати контракт із міністерством "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні; першими на камери такий документ підписали кадировці із загону "Ахмат".

Джерело: Міноборони РФ і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у Telegram

Дослівно Міноборони РФ: "Контракт, що визначає правове регулювання і діяльність добровольчих підрозділів "Ахмат" у зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.), а також поширення на добровольців і членів їхніх родин встановлених державою заходів соціального захисту та підтримки, підписали заступник начальника Гегштабу Збройних Сил РФ Олексій Кім та директор Російського університету спецназу Адам Дашаєв".

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Деталі: Депутат Адам Делімханов, який брав участь у підписанні контракту, заявив, що нібито "цей контракт із задоволенням також підпишуть усі командири добровольчих підрозділів і загонів, тому що це дає той самий статус військовослужбовця, як і в Міністерстві оборони".

Однак ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин одразу після появи цього наказу заявив, що він не "не буде підписувати жодних контрактів із Шойгу".

При цьому він припустив, що після його відмови Міноборони може перестати постачати боєприпаси ПВК.

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Пряма мова Пригожина: "Те, що може трапитися після цього наказу − нам не будуть давати озброєння і боєприпаси − розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить, прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням "допоможіть"".

Передісторія:

  • 10 червня в Міноборони Росії повідомили, що "з метою підвищення ефективності застосування добровольчих формувань у складі Об'єднаного угруповання військ", міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі загони" повинні підписати контракт із Міноборони до 1 липня.
  • Повідомляється, що укладання контрактів із державою передбачає поширення на добровольців, а також на членів їхніх сімей заходів соцзахисту та підтримки, які для діють для військових.

Теми: РосіяПригожинКадироввійна
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