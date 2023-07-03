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Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 23:44

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що публікації видань про нібито повільний темп контрнаступу України не впливають на рішення західних лідерів щодо військової допомоги Києву.

Як передає кореспондент "Європейської правди", таке Кулеба сказав в етері телемарафону в понеділок.

Міністр запевнив, що "на тих, хто ухвалює рішення", публікації у ЗМІ про начебто надто повільний український контраступ, не впливає, "тому що вони керуються інформацією не з газет, а з об’єктивних зведень своїх військових та розвідників".

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"І можу вас запевнити, що в тих розмовах, які має президент із партнерами, які проводжу я – вони всі підтримують наш контрнаступ, підбадьорюють і розуміють, що ситуація складніша з об’єктивних причин", – зазначив голова МЗС.

"Але ніякого занепаду руху немає. Усі готові рухатись далі й забезпечувати постачання зброї, необхідної для контрнаступу", – додав він.

Водночас Кулеба визнав, що такі публікації впливають на публічне сприйняття контрнаступу, яке "є абсолютно викривленим з погляду того, що він начебто не такий успішний, як треба", а також сприяють "коментаторам, які підхоплюють тези на кшталт "а ми ж казали, Україна не може перемогти".

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"І сіється зневіра. Зараз якихось негативних миттєвих наслідків від цього немає. Це керована ситуація. Але якщо вони так продовжать розганяти ці наративи, то це, безумовно, матиме негативні наслідки для сприйняття в суспільствах відповідних країн успіху України на полі бою", – застеріг міністр.

За останній час численні західні ЗМІ публікували матеріали з посиланням на анонімних посадовців, де стверджували, нібито український контрнаступ "почався повільно". 

Публічно західні посадовці визнавали, що українські контрнаступальні операції справді просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, але відзначали, що ця ситуація не має дивувати.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло минулого тижня, заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСконтрнаступдопомога Україні
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