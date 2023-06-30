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Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний

Ірина БалачукП'ятниця, 30 червня 2023, 12:03
Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний
Валерій Залужний. Фото з сайту ОП

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Джерело: Залужний в інтерв’ю The Washington Post

Дослівно видання: "Мене "дратує", сказав Залужний, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. За його словами, його війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

Пряма мова Залужного: "Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю".

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Деталі: Головнокомандувач наголосив: щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше − більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − підсумував Залужний.

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Теми: Залужнийконтрнаступвійна
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