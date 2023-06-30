Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний

Ірина БалачукП'ятниця, 30 червня 2023, 12:03
Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний
Валерій Залужний. Фото з сайту ОП

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Джерело: Залужний в інтерв’ю The Washington Post

Дослівно видання: "Мене "дратує", сказав Залужний, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. За його словами, його війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

Реклама:

Пряма мова Залужного: "Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю".

Деталі: Головнокомандувач наголосив: щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше − більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

ВІДЕО ДНЯ

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − підсумував Залужний.

Передісторія:

Теми: Залужнийконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ФСБ доручили вбити Пригожина – Буданов
На півдні триває вирівнювання фронту, щоб закріпитись – Маляр
Наступати без F-16 − ніби йти вперед з луками і стрілами − Залужний
Зеленський збирав Ставку: Підсилюємо північний напрямок
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: