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Путін про викрадення дітей з України: Роздута історія

"Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 01:30
Путін про викрадення дітей з України: Роздута історія
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Російський диктатор Володимир Путін назвав "роздутою" історію з викраденням українських дітей Росією.

Джерело: Путін під час пресконференції після закінчення саміту Росія-Африка, цитує російське видання Коммерсантъ

Пряма мова: " Історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута, була спроба порятунку з дитячих будинків, що залишати їх там.

Жодних проблем із поверненням дітей родичам (в Україні – ред.) немає".

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Нагадаємо: Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Знати більше: Шлях Путіна до Гааги через "фільтрації" та "оздоровлення". Як Росія викрадає українських дітей

Теми: Путіндітидепортація
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