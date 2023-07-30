Путін про викрадення дітей з України: Роздута історія
Неділя, 30 липня 2023, 01:30
Російський диктатор Володимир Путін назвав "роздутою" історію з викраденням українських дітей Росією.
Джерело: Путін під час пресконференції після закінчення саміту Росія-Африка, цитує російське видання Коммерсантъ
Пряма мова: " Історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута, була спроба порятунку з дитячих будинків, що залишати їх там.
Жодних проблем із поверненням дітей родичам (в Україні – ред.) немає".
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Нагадаємо: Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
Знати більше: Шлях Путіна до Гааги через "фільтрації" та "оздоровлення". Як Росія викрадає українських дітей