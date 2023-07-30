Путин о похищении детей из Украины: Раздутая история
Воскресенье, 30 июля 2023, 01:30
Российский диктатор Владимир Путин назвал "раздутой" историю с похищением украинских детей Россией.
Источник: Путин во время пресс-конференции после окончания саммита Россия-Африка, цитирует российское издание Коммерсантъ
Прямая речь: "История с похищением детей с Украины якобы Россией раздута, была попытка спасения из детских домов, что оставлять их там. Никаких проблем с возвращением детей родственникам (в Украине – ред.) нет".
Нагадаємо: Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
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