Путин о похищении детей из Украины: Раздутая история

Российский диктатор Владимир Путин назвал "раздутой" историю с похищением украинских детей Россией.

Источник: Путин во время пресс-конференции после окончания саммита Россия-Африка, цитирует российское издание Коммерсантъ

Прямая речь: "История с похищением детей с Украины якобы Россией раздута, была попытка спасения из детских домов, что оставлять их там. Никаких проблем с возвращением детей родственникам (в Украине – ред.) нет".

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Нагадаємо: Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

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