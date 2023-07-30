Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА "за вектором переміщення"

Вночі 30 липня повітряники попередили про загрозу удару ворожими дронами за вектором їхнього переміщення.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Спочатку Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Миколаївській та Херсонській областях.

Згодом вони попередили про таку ж загрозу і в інших областях.

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Дослівно: "Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА.

У разі оголошення повітряної тривоги у Вашій області – прямуйте в укриття!"

Оновлено: О 02:32 тривогу через загрозу БпЛА оголосили в Дніпропетровській області.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:45 повітряники повідомили загрози застосування ворогом ударних БпЛА для Миколаївської та Херсонської областей. Згодом – і для Дніпропетровської області.