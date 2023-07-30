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Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА "по вектору перемещения"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 02:26
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА по вектору перемещения
фото: Anton Petrus

Ночью 30 июля воздушники предупредили об угрозе удара вражескими дронами по вектору их перемещения.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Николаевской и Херсонской областях.

Позже они предупредили о такой же угрозе и в других областях.

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Дословно: "Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА.

В случае объявления воздушной тревоги в Вашей области - направляйтесь в укрытие!"

Обновлено: В 02:32 тревогу из-за угрозы БпЛА объявили в Днепропетровской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 03:45 воздушники сообщили угрозы применения врагом ударных БпЛА для Николаевской и Херсонской областей. Со временем – и для Днепропетровской области.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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