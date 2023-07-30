Галущенко повідомив про "певне загострення" в шантажі з боку РФ на ЗАЕС

Шантаж окупантів на Запорізькій АЕС останнім часом загострилося у зв'язку з контрнаступом українських сил.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз абсолютно очевидно, що є певне загострення в цьому шантажі з боку Росії, і я думаю, це безумовно пов'язано з розвитком контрнаступу... вони намагаються підняти градус напруги досить відчутно.

Сам факт їхнього перебування на станції є загрозою, тому ... загроза може бути реалізована в будь-який час".

Деталі: Галущенко підкреслив, що інформація про радіаційну аварію на станції відсутня.

Також міністр нагадав, що наразі на станції перебувають чотири інспектори МАГАТЕ і вони не здатні отримати доступ до всіх об'єктів станції, внаслідок чого, за його словами, виникає проблема нестачі інформації.

"Тому вони теж отримують обмежену кількість інформації, і в цьому полягає велика проблема. Тому що ми, Україна... ми відрізані від офіційного моніторингу того, що там відбувається. У нас є єдине офіційне джерело, і це експерти МАГАТЕ", – сказав Галущенко.