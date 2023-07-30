Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Галущенко сообщил об "определенном обострении" в шантаже со стороны РФ на ЗАЭС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 04:06
Галущенко сообщил об определенном обострении в шантаже со стороны РФ на ЗАЭС
Герман Галущенко, фото: Facebook

Шантаж оккупантов на Запорожской АЭС в последнее время обострился в связи с контрнаступлением украинских сил.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас совершенно очевидно, что есть определенное обострение в этом шантаже со стороны России, и я думаю, это безусловно связано с развитием контрнаступления... они пытаются поднять градус напряжения достаточно ощутимо.

Сам факт их пребывания на станции является угрозой, поэтому ... угроза может быть реализована в любое время".

Реклама:

Детали: Галущенко подчеркнул, что информация о радиационной аварии на станции отсутствует.

Также министр напомнил, что сейчас на станции находятся четыре инспектора МАГАТЭ и они не способны получить доступ ко всем объектам станции, в результате чего, по его словам, возникает проблема недостатка информации.

"Поэтому они тоже получают ограниченное количество информации, и в этом заключается большая проблема. Потому что мы, Украина... мы отрезаны от официального мониторинга того, что там происходит. У нас есть единственный официальный источник, и это эксперты МАГАТЭ", – сказал Галущенко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский о решении СНБО: Увольняем всех областных военкомов

инфографикаРФ утром атаковала 4-мя "Кинжалами": один сбит, три попали возле аэродрома

СНБО рекомендовал Залужному, кого назначать военкомами

В Киево-Печерской лавре забаррикадировались "посторонние лица" – руководитель заповедника

видеоМомент взрыва беспилотника в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов

фотоСБУ объявила подозрение коммунисту Симоненко и описала, как он бежал в Россию

Все новости...
ЗАЭС
МАГАТЭ: ЗАЭС перевела 5-й энергоблок в холодную остановку, а 4-й – в горячую
Оккупанты похитили и пытают работника Запорожской АЭС – Энергоатом
Украинцы на ЗАЭС отказались переводить энергоблок в "горячее состояние", несмотря на приказ оккупантов
Последние новости
15:33
Грузинский суд оштрафовал украинку за протест против лайнера с россиянами
15:23
Пострадавшие от торговли людьми имеют право на бесплатную правовую помощь: как ее получить
15:07
Услугу по доставке соцвыплат через международный почтовый перевод первыми испробуют украинцы в Польше
14:54
фото В Одесской области задержали главу райсовета: украл катер Госэкоинспекции
14:50
"Ситуация критическая": государство задолжало "чернобыльцам" пенсионных выплат на 14 миллиардов
14:43
В Украине более 60% граждан против дистанционного обучения – опрос
14:32
видеоЗеленский о решении СНБО: Увольняем всех областных военкомов
14:25
На Закарпатье построят "сухой порт" для экпорта агропродукции в ЕС
14:15
инфографикаРФ утром атаковала 4-мя "Кинжалами": один сбит, три попали возле аэродрома
14:08
СНБО рекомендовал Залужному, кого назначать военкомами
Все новости...
Реклама: