Галущенко сообщил об "определенном обострении" в шантаже со стороны РФ на ЗАЭС

Шантаж оккупантов на Запорожской АЭС в последнее время обострился в связи с контрнаступлением украинских сил.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас совершенно очевидно, что есть определенное обострение в этом шантаже со стороны России, и я думаю, это безусловно связано с развитием контрнаступления... они пытаются поднять градус напряжения достаточно ощутимо.

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Сам факт их пребывания на станции является угрозой, поэтому ... угроза может быть реализована в любое время".

Детали: Галущенко подчеркнул, что информация о радиационной аварии на станции отсутствует.

Также министр напомнил, что сейчас на станции находятся четыре инспектора МАГАТЭ и они не способны получить доступ ко всем объектам станции, в результате чего, по его словам, возникает проблема недостатка информации.

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"Поэтому они тоже получают ограниченное количество информации, и в этом заключается большая проблема. Потому что мы, Украина... мы отрезаны от официального мониторинга того, что там происходит. У нас есть единственный официальный источник, и это эксперты МАГАТЭ", – сказал Галущенко.