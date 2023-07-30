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В Москве прогремел взрыв в 50-этажном здании

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 04:32
В Москве прогремел взрыв в 50-этажном здании
фото ТАСС

Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании", расположенном в "Москва-Сити".

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы, российские паблики, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: По данным ТАСС, "произошел хлопок" в здании "IQ-квартала", расположенного в "Москва-Сити".

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"В результате взрыва на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление", - сказал собеседник агентства.

Пропагандисты добавляют, что пострадавших якобы нет, и пожара не возникло.

При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-сити", пишет ТАСС, эвакуирована после "хлопка".

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Собянин отметил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни здания.

При этом, пишут росСМИ, аэропорт "Внуково" закрыли на влет и вылет.

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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