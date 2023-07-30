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Окупанти в Криму посилюють пропаганду серед молоді – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 30 липня 2023, 05:20
Окупанти в Криму посилюють пропаганду серед молоді – спротив
Замок Ластівчине гніздо у Криму. Фото з pixabay.com

В окупованому Криму росіяни впроваджують заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на підпілля на ТОТ Криму

Деталі: У ЦНС зазначають, що в рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.

За даними спротиву, організатором "форуму" виступало так зване федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору Росії.

За підсумками "форуму", повідомляє ЦНС, створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів військово-патріотичного виховання молоді.

Теми: Кримокупаціяпропаганда
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