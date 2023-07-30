Оккупанты в Крыму усиливают пропаганду среди молодежи – сопротивление

Замок Ласточкино гнездо в Крыму. Фото с pixabay.com

В оккупированном Крыму россияне внедряют меры для усиления системного информационно-пропагандистского воздействия на молодежь.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на подполье на ВОТ Крыма

Детали: В ЦНС отмечают, что в рамках таких мероприятий был проведен "форум молодых специалистов "Путь Победы. Зеркало" с участием более 120 учащихся из подконтрольных оккупантам вузов оккупированного полуострова, а также представителей российских оккупационных войск из состава ВС РФ, МВД, МЧС, прокуратуры.

По данным сопротивления, организатором "форума" выступало так называемое федеральное агентство по делам молодежи РФ, а главной целью было углубление интеграции молодежи с ВОТ Крыма в социально-культурное пространство России.

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По итогам "форума", сообщает ЦНС, создан "межведомственный совет", который будет способствовать реализации мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи.