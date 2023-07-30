ISW проаналізував, як у Росії спотворюють інформацію про український контрнаступ
Аналітики Інститут вивчення війни помітили, що провійськовий простір Росії приєднався до поширення наративів Кремля про нібито "провал" українського контрнаступу.
Джерело: ISW
Деталі: За даними аналітиків, так званий ультранаціоналістичний інформаційний простір Росії, імовірно, об'єднується у просуванні наративів Кремля, спрямованих на те, щоб висвітлити український контрнаступ як провал, дедалі більше перебільшуючи українські втрати і занижуючи російські втрати і виклики.
Так звані російські воєнкори все частіше представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих атак уздовж усієї лінії зіткнення.
Аналітики як приклад наводять той факт, що російські "воєнкори" розповсюдили 29 липня відеозапис, на якому нібито видно, як один російський танк розгромив цілу українську роту бронетехніки.
Як виявилося, це запис, датований 7 червня, і на ньому видно, як російські артилерійські підрозділи наносять удари по українській колоні.
Така маніпуляція, на думку експертів, вказує на те, що російські джерела навмисно ретранслюють старі кадри, щоб підтримати кремлівський наратив.
У звіті зазначається: "Здатність Кремля створити більш цілісний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші російські невдачі або значні успіхи України можуть підірвати прогрес Кремля в цих зусиллях".
У той же час аналітики відзначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.
Також українські оборонці завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму 28 і 29 липня.
Ключові висновки ISW за 29 липня:
- Російські ультранаціоналісти, схоже, об'єднуються навколо наративних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб представити український контрнаступ як провал, дедалі більше перебільшуючи українські втрати і пишучи менше про втрати і виклики Росії.
- Здатність Кремля створити більш цілісний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші російські невдачі або значні успіхи України можуть зірвати прогрес Кремля в цих зусиллях.
- Українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.
- Сили оборони, ймовірно, завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму 28 і 29 липня.
- Увечері 28 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро Дніпропетровської області.
- Російські війська проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна та на лінії Авдіївка-Донецьк, а також заявляли про просування по лінії Сватове-Кремінна.
- Українські війська проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, навколо Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед навколо Бахмута.
- Українські захисники також проводили наступальні операції на ділянці кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей і на південь від Оріхова, а також просунулися вперед на ділянці кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж західного кордону Донецької та східного кордону Запорізької областей і на південь від Оріхова, але не здійснили підтверджених або заявлених просувань вперед.
- За даними України, що російська окупаційна влада продовжує мобілізацію в окупованій Україні для поповнення втрат від бойових втрат.
- Російська влада продовжує примусово вивозити українських дітей з окупованої України до Росії під виглядом програм відпочинку та реабілітації.