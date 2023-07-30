ISW проаналізував, як у Росії спотворюють інформацію про український контрнаступ

Аналітики Інститут вивчення війни помітили, що провійськовий простір Росії приєднався до поширення наративів Кремля про нібито "провал" українського контрнаступу.

Джерело: ISW

Деталі: За даними аналітиків, так званий ультранаціоналістичний інформаційний простір Росії, імовірно, об'єднується у просуванні наративів Кремля, спрямованих на те, щоб висвітлити український контрнаступ як провал, дедалі більше перебільшуючи українські втрати і занижуючи російські втрати і виклики.

Так звані російські воєнкори все частіше представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих атак уздовж усієї лінії зіткнення.

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Аналітики як приклад наводять той факт, що російські "воєнкори" розповсюдили 29 липня відеозапис, на якому нібито видно, як один російський танк розгромив цілу українську роту бронетехніки.

Як виявилося, це запис, датований 7 червня, і на ньому видно, як російські артилерійські підрозділи наносять удари по українській колоні.

Така маніпуляція, на думку експертів, вказує на те, що російські джерела навмисно ретранслюють старі кадри, щоб підтримати кремлівський наратив.

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У звіті зазначається: "Здатність Кремля створити більш цілісний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші російські невдачі або значні успіхи України можуть підірвати прогрес Кремля в цих зусиллях".

У той же час аналітики відзначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.

Також українські оборонці завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму 28 і 29 липня.

Ключові висновки ISW за 29 липня: