ISW проанализировал, как в России искажают информацию об украинском контрнаступлении

Аналитики Института изучения войны заметили, что провоенизированное пространство России присоединилось к распространению нарративов Кремля о якобы "провале" украинского контрнаступления.

Источник: ISW

Детали: По данным аналитиков, так называемое ультранационалистическое информационное пространство России, вероятно, объединяется в продвижении нарративов Кремля, направленных на то, чтобы осветить украинское контрнаступление как провал, все больше преувеличивая украинские потери и занижая российские потери и вызовы.

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Так называемые российские военкоры все чаще представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных атак вдоль всей линии соприкосновения.

Аналитики в качестве примера приводят тот факт, что российские "военкоры" распространили 29 июля видеозапись, на которой якобы видно, как один российский танк разгромил целую украинскую роту бронетехники.

Как оказалось, это запись, датированная 7 июня, и на ней видно, как российские артиллерийские подразделения наносят удары по украинской колонне.

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Такая манипуляция, по мнению экспертов, указывает на то, что российские источники намеренно ретранслируют старые кадры, чтобы поддержать кремлевский нарратив.

В отчете отмечается: "Способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и дальнейшие российские неудачи или значительные успехи Украины могут подорвать прогресс Кремля в этих усилиях".

В то же время аналитики отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на некоторых направлениях 29 июля.

Также украинские оборонцы нанесли удары по российским военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.

Ключевые выводы ISW за 29 июля: