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ISW проанализировал, как в России искажают информацию об украинском контрнаступлении

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 06:11
ISW проанализировал, как в России искажают информацию об украинском контрнаступлении
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны заметили, что провоенизированное пространство России присоединилось к распространению нарративов Кремля о якобы "провале" украинского контрнаступления.

Источник: ISW

Детали: По данным аналитиков, так называемое ультранационалистическое информационное пространство России, вероятно, объединяется в продвижении нарративов Кремля, направленных на то, чтобы осветить украинское контрнаступление как провал, все больше преувеличивая украинские потери и занижая российские потери и вызовы.

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Так называемые российские военкоры все чаще представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных атак вдоль всей линии соприкосновения.

Аналитики в качестве примера приводят тот факт, что российские "военкоры" распространили 29 июля видеозапись, на которой якобы видно, как один российский танк разгромил целую украинскую роту бронетехники.

Как оказалось, это запись, датированная 7 июня, и на ней видно, как российские артиллерийские подразделения наносят удары по украинской колонне.

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Такая манипуляция, по мнению экспертов, указывает на то, что российские источники намеренно ретранслируют старые кадры, чтобы поддержать кремлевский нарратив.

В отчете отмечается: "Способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и дальнейшие российские неудачи или значительные успехи Украины могут подорвать прогресс Кремля в этих усилиях".

В то же время аналитики отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на некоторых направлениях 29 июля.

Также украинские оборонцы нанесли удары по российским военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.

Ключевые выводы ISW за 29 июля:

  • Российские ультранационалисты, похоже, объединяются вокруг нарративных усилий Кремля, направленных на то, чтобы представить украинское контрнаступление как провал, все больше преувеличивая украинские потери, и пишут меньше о потерях и вызовах России.
  • Способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и дальнейшие российские неудачи или значительные успехи Украины могут сорвать прогресс Кремля в этих усилиях.
  • Украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на некоторых направлениях 29 июля.
  • Силы обороны, вероятно, нанесли удары по российским военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.
  • Вечером 28 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр Днепропетровской области.
  • Российские войска проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная и на линии Авдеевка-Донецк, а также заявляли о продвижении по линии Сватово-Кременная.
  • Украинские войска проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, вокруг Бахмута, а также на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед вокруг Бахмута.
  • Украинские защитники также проводили наступательные операции на участке границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей и к югу от Орехова, а также продвинулись вперед на участке границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль западной границы Донецкой и восточной границы Запорожской областей и к югу от Орехова, но не осуществили подтвержденных или заявленных продвижений вперед.
  • По данным Украины, что российские оккупационные власти продолжают мобилизацию в оккупированной Украине для пополнения потерь от боевых потерь.
  • Российские власти продолжают принудительно вывозить украинских детей из оккупированной Украины в Россию под видом программ отдыха и реабилитации.

Темы: контрнаступлениеРосcияпропаганда
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