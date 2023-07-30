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Російські окупанти заявили про нічну атаку на Крим 25 БпЛА

Ольга Глущенко Неділя, 30 липня 2023, 07:18
Російські окупанти заявили про нічну атаку на Крим 25 БпЛА
ілюстративне фото з Вікіпедії

Російське Міноборони заявляє, що вночі об'єкти окупованого Криму були атаковані 25 безпілотниками.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони Росії

Дослівно: "16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще 9 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут".

Деталі: загарбники додають, що "унаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає".

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Теми: КримокупаціяРосіябезпілотники
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