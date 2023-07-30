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Российские оккупанты заявили о ночной атаке на Крым 25 БпЛА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 07:18
Российские оккупанты заявили о ночной атаке на Крым 25 БпЛА
иллюстративное фото из Википедии

Российское Минобороны заявляет, что ночью объекты оккупированного Крыма были атакованы 25 беспилотников.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

Дословно: "16 украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО, еще 9 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут".

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Детали: захватчики добавляют, что "в результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Темы: КрымоккупацияРосcиябеспилотники
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