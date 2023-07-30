Российские оккупанты заявили о ночной атаке на Крым 25 БпЛА
Воскресенье, 30 июля 2023, 07:18
Российское Минобороны заявляет, что ночью объекты оккупированного Крыма были атакованы 25 беспилотников.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны России
Дословно: "16 украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО, еще 9 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут".
Детали: захватчики добавляют, что "в результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
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