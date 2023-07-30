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Сили оброни "відмінусували" ще 480 окупантів і 14 ворожих танків

Ольга Глущенко Неділя, 30 липня 2023, 07:54
Сили оброни відмінусували ще 480 окупантів і 14 ворожих танків
фото: Генштаб

За минулу добу українські захисники знищили ще 480 загарбників, 14 танків, 11 ББМ та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 245700 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4205 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8178 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4795 (+9) од,
  • РСЗВ – 698 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 459 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од,
  • спеціальної техніки ‒ 711 (+1).

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Теми: війнаГенштаб
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