Сили оброни "відмінусували" ще 480 окупантів і 14 ворожих танків
Неділя, 30 липня 2023, 07:54
За минулу добу українські захисники знищили ще 480 загарбників, 14 танків, 11 ББМ та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 245700 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4205 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8178 (+11) од,
- артилерійських систем – 4795 (+9) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 459 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од,
- спеціальної техніки ‒ 711 (+1).
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