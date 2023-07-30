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Силы обороны "отминусовали" еще 480 оккупантов и 14 вражеских танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 07:54
Силы обороны отминусовали еще 480 оккупантов и 14 вражеских танков
фото: Генштаб

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 480 захватчиков, 14 танков, 11 ББМ и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 245700 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4205 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8178 (+11) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 4795 (+9) ед,
  • РСЗО ‒ 698 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 459 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4011 (+4) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7275 (+28) ед,
  • специальной техники ‒ 711 (+1).

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Темы: войнаГенштаб
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