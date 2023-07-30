Силы обороны "отминусовали" еще 480 оккупантов и 14 вражеских танков
Воскресенье, 30 июля 2023, 07:54
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 480 захватчиков, 14 танков, 11 ББМ и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава ‒ около 245700 (+480) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4205 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8178 (+11) ед,
- артиллерийских систем ‒ 4795 (+9) ед,
- РСЗО ‒ 698 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 459 (+1) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4011 (+4) ед,
- крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ед,
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7275 (+28) ед,
- специальной техники ‒ 711 (+1).