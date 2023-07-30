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Росія атакувала "Шахедами" Дніпропетровщину, уламки спричинили пожежу

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 08:23
Росія атакувала Шахедами Дніпропетровщину, уламки спричинили пожежу
фото: ОВА

Російські окупанти атакували двома "Шахедами" Дніпропетровську область, вони збиті.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Уламки збитих БПЛА впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджений склад.

Окрім того, ворог обстріляв Нікопольщину чотири рази – вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Наслідки усіх атак уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

Теми: Дніпропетровська областьШахедвійна
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