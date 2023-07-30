Росія атакувала "Шахедами" Дніпропетровщину, уламки спричинили пожежу
Неділя, 30 липня 2023, 08:23
Російські окупанти атакували двома "Шахедами" Дніпропетровську область, вони збиті.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Уламки збитих БПЛА впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджений склад.
Окрім того, ворог обстріляв Нікопольщину чотири рази – вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Наслідки усіх атак уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.