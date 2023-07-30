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Россия атаковала "Шахедами" Днепропетровскую область, обломки вызвали пожар

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 08:23
Россия атаковала Шахедами Днепропетровскую область, обломки вызвали пожар
фото: ОВА

Российские оккупанты атаковали двумя "Шахедами" Днепропетровскую область, они сбиты.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Обломки сбитых БПЛА упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежден склад.

Кроме того, враг обстрелял Никопольщину четыре раза - попал по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.

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Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.

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Темы: Днепропетровская областьШахедвойна
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