Россия атаковала "Шахедами" Днепропетровскую область, обломки вызвали пожар
Воскресенье, 30 июля 2023, 08:23
Российские оккупанты атаковали двумя "Шахедами" Днепропетровскую область, они сбиты.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Обломки сбитых БПЛА упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежден склад.
Кроме того, враг обстрелял Никопольщину четыре раза - попал по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.
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Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.
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