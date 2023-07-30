Росія атакувала дев'ять українських областей

Російські окупанти обстріляли дев'ять областей України з мінометів, артилерії та авіації, внаслідок обстрілів загинули цивільні люди.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 16 обстрілів (214 вибухів). Ворог бив із мінометів. РСЗВ, артилерії, Семенівська громада Новгород-Сіверського району: обстріли із мінометів у напрямку сіл Миколаївка, Леонівка, Блешня, Янжулівка, Орликівка, Мхи, із артилерії – у напрямку села Мхи. Новгород-Сіверська громада – із мінометів та АГС у напрямку села Гремʼяч, із САУ – у напрямку села Михальчина Слобода. Сновська громада Корюківського району – із мінометів у напрямку села Клюси, із артилерії – біля села Хрінівка. Також ворог застосував РСЗВ по Семенівській громаді; вибухи зафіксовано біля сіл Блешня, Орликівка (тут горіли 4 будівлі та господарчі споруди). Без жертв. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

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Сумщина: вночі та вранці зафіксовано 14 обстрілів (83 вибухи). Ворог обстріляв 12 населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Шалигінській, Середино-Будській, Путивльській громадах. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у 9 громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській. Сумська громада: ракетний удар по закладу освіти у Сумах. За попередніми даними — одна людина загинула, 5 поранено Шалигинська громада: ствольна артилерія (9 вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок. Новослобідська громада: РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.

Дніпропетровщина: вночі агресор обстріляв Нікопольщину чотири рази. Вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два шахеди. Їх збили оборонці неба з ПвК "Південь". Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення. Загиблих та постраждалих немає.

Запорізька: в результаті ракетної атаки рашистів по обласному центру загинула 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Двох жінок 36 та 55 років з легкими ушкодженнями доставлено в лікарню, де надано необхідну медичну допомогу. За минулу добу ворог наніс 77 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових селах. Ураження від ворожого БПЛА зазнало с. Новоандріївка та с. Павлівка, від авіації вчергове постраждало Гуляйполе. Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Охрімівка, Тихе та Огірцеве Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.

Луганщина: вчора рашисти спробували атакувати поблизу Новоєгорівки, що на Сватівщині, а також поблизу Білогорівки. Безрезультатно для ворога. Масовані ворожі удари витримали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 105 обстрілів (557 снарядів).

Донеччина: рашисти обстріляли 7 населених пунктів: Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, с.Андріївка, с.Благодатне, с.Птиче, с.Новоукраїнка. Пошкоджено 5 житлових будинків, приміщення ЦМЛ, 2 господарчі споруди. За добу по області: один загиблий.

Миколаївщина: вчора силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Миколаївщині було знищено розвідувальний "Мерлін-ВР". Також ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Рашисти здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 69 обстрілів (313 снарядів), з них по м. Херсон — 11 обстрілів ( 44 снаряди). Ворогом влучено в райони 28 населених пунктів області; територію заводу ДП "Палада" (м.Херсон). Через російську агресію 2 людини дістали поранення.