Россия атаковала девять украинских областей

Российские оккупанты обстреляли девять областей Украины из минометов, артиллерии и авиации, в результате обстрелов погибли гражданские люди.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Реклама:

Черниговщина: за сутки - 16 обстрелов (214 взрывов). Враг бил из минометов. РСЗО, артиллерии, Семеновская громада Новгород-Северского района: обстрелы из минометов в направлении сел Николаевка, Леонивка, Блешня, Янжуловка, Орликовка, Мхи, из артиллерии - в направлении села Мхи. Новгород-Северская громада - из минометов и АГС в направлении села Гремяч, из САУ - в направлении села Михальчина Слобода. Сновская громада Корюковского района - из минометов в направлении села Клюсы, из артиллерии - возле села Хреновка. Также враг применил РСЗО по Семеновской громаде; взрывы зафиксированы возле сел Блешня, Орликовка (здесь горели 4 здания и хозяйственные постройки). Без жертв. Другие данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью и утром зафиксировано 14 обстрелов (83 взрыва). Враг обстрелял 12 населенных пунктов в Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Середино-Будской, Путивльской громадах. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня враг совершил 25 обстрелов. Зафиксировано 122 взрыва. Обстреляно 17 населенных пунктов в 9 громадах: Сумской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалигинской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской. Сумская громада: ракетный удар по учебному заведению в Сумах. По предварительным данным - один человек погиб, 5 ранены Шалигинская громада: ствольная артиллерия (9 взрывов). Поврежден частный жилой дом. Новослободская громада: РСЗО (10 взрывов), миномет (12 взрывов), гранатомет (29 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома, 2 хозяйственные постройки, ЛЭП.

Днепропетровщина: ночью агрессор обстрелял Никопольщину четыре раза. Ударил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. А на Криворожский район противник направил два шахеда. Их сбили защитники неба из ПвК "Юг". Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение. Погибших и пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

Запорожская: в результате ракетной атаки рашистов по областному центру погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина. Две женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями доставлены в больницу, где оказана необходимая медицинская помощь. За минувшие сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых селах. Поражение от вражеского БПЛА получило с. Новоандреевка и с. Павловка, от авиации в очередной раз пострадало Гуляйполе. Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Охримовка, Тихое и Огирцево Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск.

Луганщина: вчера рашисты попытались атаковать вблизи Новоегоровки, что на Сватовщине, а также вблизи Белогоровки. Безрезультатно для врага. Массированные вражеские удары выдержали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 105 обстрелов (557 снарядов).

Донецкая область: рашисты обстреляли 7 населенных пунктов: Часов Яр, Торецк, Авдеевка, с.Андреевка, с.Благодатное, с.Птичье, с.Новоукраинка. Повреждены 5 жилых домов, помещение ЦГБ, 2 хозяйственные постройки. За сутки по области: один погибший.

Николаевщина: вчера силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" на Николаевщине был уничтожен разведывательный "Мерлин-ВР". Также враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины. Рашисты осуществили артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 69 обстрелов (313 снарядов), из них по г. Херсон - 11 обстрелов (44 снаряда). Врагом попали в районы 28 населенных пунктов области; территорию завода ГП "Палада" (г. Херсон). Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.