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Військові випробували на зручність нові "тактичні кросівки" – Міноборони

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 12:27
Військові випробували на зручність нові тактичні кросівки – Міноборони
фото: міноборони

Міністерство оборони оприлюднило так звані "тактичні кросівки", які вже пройшли військово-дослідні випробування на зручність, і тепер чекатиме відгуки від Збройних сил.

Джерело: Міноборони

Деталі: За даними відомства, понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.

Перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт завершився.

Після отримання відгуків з військ, офіцери опрацюють технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.

Потім – затвердять зразок, аби замовляти нові партії або покращувати існуючі.

Теми: Збройні силиМіноборони
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