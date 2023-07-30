Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные испытали на удобство новые "тактические кроссовки" - Минобороны

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 12:27
Военные испытали на удобство новые тактические кроссовки - Минобороны
фото: минобороны

Министерство обороны обнародовало так называемые "тактические кроссовки", которые уже прошли военно-исследовательские испытания на удобство, и теперь будет ждать отзывы от Вооруженных сил.

Источник: Минобороны

Детали: По данным ведомства, более 10 украинских фирм согласились предоставить свои модели комфортных полуботинок для тестового ношения потенциальными потребителями.

Первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт завершился.

Реклама:

После получения отзывов из войск, офицеры проработают техническую спецификацию с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.

Затем - утвердят образец, чтобы заказывать новые партии или улучшать существующие.

Темы: Вооруженные силыМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

видеоЕсть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

видеоЗеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой

Уволили руководство Бюро экономической безопасности - нардеп

Все новости...
Вооруженные силы
В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту
Зеленский приехал на передовую к ССО
Еще почти 400 оккупантов уничтожены в Украине
Последние новости
23:50
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
23:40
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
23:13
Новости экономики 11 августа: руководство БЭБ снова уволили, Фридман под санкциями США
23:06
Пожилые супруги попали под обстрел в Донецкой области: женщина погибла
23:00
Шольц прокомментировал возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus
22:54
Синегубов рассказал, сколько людей удалось эвакуировать из Купянской общины
22:34
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
22:21
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных
22:05
Изнасилование несовершеннолетней в Чехии: Глава МВД предостерег от нетерпимости к украинцам
21:26
МАГАТЭ обещает проследить за оккупантами при переводе в горячий режим 6-го блока ЗАЭС
Все новости...
Реклама: