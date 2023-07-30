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Военные испытали на удобство новые "тактические кроссовки" - Минобороны

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 12:27
Военные испытали на удобство новые тактические кроссовки - Минобороны
фото: минобороны

Министерство обороны обнародовало так называемые "тактические кроссовки", которые уже прошли военно-исследовательские испытания на удобство, и теперь будет ждать отзывы от Вооруженных сил.

Источник: Минобороны

Детали: По данным ведомства, более 10 украинских фирм согласились предоставить свои модели комфортных полуботинок для тестового ношения потенциальными потребителями.

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Первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт завершился.

После получения отзывов из войск, офицеры проработают техническую спецификацию с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.

Затем - утвердят образец, чтобы заказывать новые партии или улучшать существующие.

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Темы: Вооруженные силыМинобороны
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