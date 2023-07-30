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Херсонщина: росіяни вдарили по житловому будинку, поранена жінка

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 13:00
Херсонщина: росіяни вдарили по житловому будинку, поранена жінка
скрін з сайту deepstate

Російські окупанти вранці 30 липня обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині, поранена 33-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Росіяни влучили по житловому будинку.

У жінки поранення обличчя, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

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Також до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, котра 29 липня ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу, у неї поранення спини та плеча.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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