Херсонщина: росіяни вдарили по житловому будинку, поранена жінка
Неділя, 30 липня 2023, 13:00
Російські окупанти вранці 30 липня обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині, поранена 33-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Росіяни влучили по житловому будинку.
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У жінки поранення обличчя, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, котра 29 липня ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу, у неї поранення спини та плеча.