Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: россияне ударили по жилому дому, ранена женщина

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 13:00
Херсонщина: россияне ударили по жилому дому, ранена женщина
скрин с сайта deepstate

Российские оккупанты утром 30 июля обстреляли село Новодмитровка на Херсонщине, ранена 33-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Россияне попали по жилому дому.

Реклама:

У женщины ранение лица, она в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая 29 июля вечером пострадала в результате вражеского минометного обстрела, у нее ранения спины и плеча.

Темы: Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: