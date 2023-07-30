Херсонщина: россияне ударили по жилому дому, ранена женщина
Воскресенье, 30 июля 2023, 13:00
Российские оккупанты утром 30 июля обстреляли село Новодмитровка на Херсонщине, ранена 33-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: Россияне попали по жилому дому.
У женщины ранение лица, она в больнице в состоянии средней тяжести.
Реклама:
Также в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая 29 июля вечером пострадала в результате вражеского минометного обстрела, у нее ранения спины и плеча.
ВИДЕО ДНЯ