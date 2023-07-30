Херсонщина: россияне ударили по жилому дому, ранена женщина

Российские оккупанты утром 30 июля обстреляли село Новодмитровка на Херсонщине, ранена 33-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Россияне попали по жилому дому.

У женщины ранение лица, она в больнице в состоянии средней тяжести.

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Также в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая 29 июля вечером пострадала в результате вражеского минометного обстрела, у нее ранения спины и плеча.