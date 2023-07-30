Українка загинула у ДТП в Туреччині

У турецькій Анталії потрапив у аварію автобус із туристами з Казахстану, у результаті ДТП загинула гід, яка була громадянкою України, загалом двоє загиблих.

Джерело: телеканал TRT Haber, "Європейська правда"

Оновлено: У новині уточнено, що загиблою виявилась гід-українка.

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Деталі: Туристичний мікроавтобус із казахстанськими туристами вранці врізався на світлофорі у вантажівку, це трапилось на трасі в Аланії. У результаті згинули двоє людей, ще 12 осіб постраждали.

На місце аварії виїхали поліція, жандармерія та швидка допомога.

Жертвами ДТП стали водій мікроавтобуса, громадянин Туреччини, а також гід-громадянка України.

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Шестеро з постраждалих пасажирів перебувають у важкому стані, усіх госпіталізовано до лікарень Аланьї та Манавгата.

Після роботи слідчо-оперативних груп на місці події тіла загиблих доставили до муніципального моргу Аланії.

Водій вантажівки доставлений до відділення жандармерії для надання свідчень.

У Міністерстві закордонних справ "Суспільному" підтвердили загибель українки.

"Сьогодні вранці в на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджалар трапилась ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій — громадянин Туреччини та гід — громадянка України", — розповіли в міністерстві.