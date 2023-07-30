Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинец погиб в ДТП в Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 13:34
Украинец погиб в ДТП в Турции
ФОТО: TRT HABER

В турецкой Анталии попал в аварию автобус с туристами из Казахстана, в результате ДТП погибла гид, которая была гражданином Украины, всего двое погибших.

Источник: телеканал TRT Haber, "Европейская правда"

Обновлено: В новости уточнено, что погибшей оказалась гид-украинка.

Детали: Туристический микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.

Реклама:

На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.

Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины. 

Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

ВИДЕО ДНЯ

После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Аланьи.

Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.

В Министерстве иностранных дел "Суспильному" подтвердили гибель украинки.

"Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджалар произошло ДТП. Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт врезался в грузовик, который остановился на светофоре. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины", – рассказали в министерстве.

Темы: ТурцияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

видеоЕсть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

видеоЗеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой

Уволили руководство Бюро экономической безопасности - нардеп

Все новости...
Турция
Турция оштрафовала за контент с ЛГБТ 6 платформ, в том числе Netflix и Disney+
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Последние новости
00:58
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
00:18
Враг атаковал 6 громад Сумщины, сбрасывал мины
23:50
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
23:40
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
23:13
Новости экономики 11 августа: руководство БЭБ снова уволили, Фридман под санкциями США
23:06
Пожилые супруги попали под обстрел в Донецкой области: женщина погибла
23:00
Шольц прокомментировал возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus
22:54
Синегубов рассказал, сколько людей удалось эвакуировать из Купянской общины
22:34
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
22:21
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных
Все новости...
Реклама: