Украинец погиб в ДТП в Турции
В турецкой Анталии попал в аварию автобус с туристами из Казахстана, в результате ДТП погибла гид, которая была гражданином Украины, всего двое погибших.
Источник: телеканал TRT Haber, "Европейская правда"
Обновлено: В новости уточнено, что погибшей оказалась гид-украинка.
Детали: Туристический микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.
На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.
Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины.
Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.
После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Аланьи.
Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.
В Министерстве иностранных дел "Суспильному" подтвердили гибель украинки.
"Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджалар произошло ДТП. Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт врезался в грузовик, который остановился на светофоре. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины", – рассказали в министерстве.