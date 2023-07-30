Украинец погиб в ДТП в Турции

В турецкой Анталии попал в аварию автобус с туристами из Казахстана, в результате ДТП погибла гид, которая была гражданином Украины, всего двое погибших.

Источник: телеканал TRT Haber, "Европейская правда"

Обновлено: В новости уточнено, что погибшей оказалась гид-украинка.

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Детали: Туристический микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.

На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.

Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины.

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Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Аланьи.

Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.

В Министерстве иностранных дел "Суспильному" подтвердили гибель украинки.

"Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджалар произошло ДТП. Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт врезался в грузовик, который остановился на светофоре. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины", – рассказали в министерстве.