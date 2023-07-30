Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинец погиб в ДТП в Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 13:34
Украинец погиб в ДТП в Турции
ФОТО: TRT HABER

В турецкой Анталии попал в аварию автобус с туристами из Казахстана, в результате ДТП погибла гид, которая была гражданином Украины, всего двое погибших.

Источник: телеканал TRT Haber, "Европейская правда"

Обновлено: В новости уточнено, что погибшей оказалась гид-украинка.

Реклама:

Детали: Туристический микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.

На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.

Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины. 

ВИДЕО ДНЯ

Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Аланьи.

Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.

В Министерстве иностранных дел "Суспильному" подтвердили гибель украинки.

"Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджалар произошло ДТП. Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт врезался в грузовик, который остановился на светофоре. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины", – рассказали в министерстве.

Темы: ТурцияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: