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Папа Франциск звернувся до "братів з російської влади" щодо зернової угоди

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 14:44
Папа Франциск звернувся до братів з російської влади щодо зернової угоди
фото: getty

Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Джерело: Франциск, якого цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова Франциска: "Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися".

Деталі: Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

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Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, підіймається до неба".

Минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.

Теми: Папа РимськийзерноРосіявійна
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