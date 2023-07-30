Папа Франциск звернувся до "братів з російської влади" щодо зернової угоди

Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Джерело: Франциск, якого цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова Франциска: "Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися".

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Деталі: Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, підіймається до неба".

Минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.