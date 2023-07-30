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Папа Франциск обратился к "братьям из российской власти" по поводу зерновой сделки

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 14:44
Папа Франциск обратился к братьям из российской власти по поводу зерновой сделки
фото: getty

Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям - властям Российской Федерации".

Источник: Франциск, которого цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь Франциска: "Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться".

Детали: Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

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Лидер католиков мира сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу".

На прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Темы: Папа РимскийзерноРосcиявойна
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