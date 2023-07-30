Папа Франциск обратился к "братьям из российской власти" по поводу зерновой сделки

Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям - властям Российской Федерации".

Источник: Франциск, которого цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь Франциска: "Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться".

Реклама:

Детали: Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Лидер католиков мира сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу".

На прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.