Зеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська
Неділя, 30 липня 2023, 15:48
Президент Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ, побував у лікарні з військовими та провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Реабілітаційний центр, у якому лікуються наші захисники.
Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання!"
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Деталі: Зеленський також провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, там обговорювали підготовку до зимового сезону та бюджетні питання.
За словами президента, місцеві та державні бюджети мають відповідати обороні.
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