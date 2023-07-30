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Зеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 15:48
Зеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська
скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ, побував у лікарні з військовими та провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Реабілітаційний центр, у якому лікуються наші захисники.

Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання!"

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Деталі: Зеленський також провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, там обговорювали підготовку до зимового сезону та бюджетні питання.

За словами президента, місцеві та державні бюджети мають відповідати обороні.

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Теми: ЗеленськийІвано-ФранківськЗбройні силимедицина
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