Зеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Президент Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковск, побывал в больнице с военными и провел заседание Конгресса местных и региональных властей.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Реабилитационный центр, в котором лечатся наши защитники.

Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю скорейшего выздоровления!"

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Детали: Зеленский также провел заседание Конгресса местных и региональных властей, там обсуждали подготовку к зимнему сезону и бюджетные вопросы.

По словам президента, местные и государственные бюджеты должны соответствовать обороне.